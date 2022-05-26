Минтранс РФ опроверг слухи о введении сбора при оформлении авиабилетов

В российском Минтрансе прокомментировали сообщения некоторых СМИ о том, что ведомство рассматривает возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров. Об этом сообщило РИА «Новости».

RТ уточнил, что речь идет о возможности обязать пассажиров платить дополнительный сбор при оформлении авиабилетов для поездок по стране. Планировалось, что собранные средства направят на выполнение обязательств перевозчиков в случае непредвиденных ситуаций.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о планах введения дополнительных сборов с авиапассажиров при покупке билетов пресс-служба Минтранса России сообщает, что данный вопрос министерством не рассматривается», — обозначили в ведомстве.