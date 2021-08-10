Минтранс РФ начнет контролировать засыпающих таксистов и водителей грузовиков

В России водителей, засыпающих за рулем грузовиков, такси, автобусов, начнут контролировать с помощью систему. Такой законопроект разработал Минтранс РФ.

Эта система способна по зрачку или частоте пульса определять степень усталости человека. Об этом написала газета «Коммерсант». Сейчас в рамках ПДД водителю нельзя находиться за рулем в течение суток больше 10 часов. Но в рамках поправок ведомство планирует прописать не более 10-12 часов, если в кабине установлена эта система.

«Очень позитивный момент в том, что законодательная база для введения новых технологий строится на данных статистики», — сообщил исполнительный директор группы КСОР (разработчик системы «Антисон») Андрей Белоусов.

Оборудование вместе с установкой будет стоить от 25 до 80 тысяч рублей. Важно, что ущерб от ДТП благодаря нововведениям должен сократиться на 350–530 миллиарда рублей в год. Минтранс планирует, что поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. Норма должна коснуться около четырех миллионов российских водителей.