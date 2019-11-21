Минтранс разрешит поехать быстрее по федеральным трассам

Минтранс определил участки федеральных дорог, где с весны 2020 года может быть пересмотрен скоростной режим. Водителям разрешат здесь ехать быстрее. Одновременно может быть снижен нештрафуемый лимит скорости с 20 до 10 километров в час.

«Сейчас мы уже все участки федеральных дорог, где мы могли бы повысить скоростной режим, выявили. Думаю, что мы весной на ряде участков федеральной сети скоростной режим будем повышать. Конечно, мы хотели это сделать с одновременным понижением порога до 10 километров в час, но мы будем исходить из тех реалий, которые будут весной складываться», — заявил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов. Его слова привел «Интерфакс».

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Даты, когда будут внедрены нововведения, пока не определены. Решение все еще обсуждают с Федеральным собранием. В частности, нет согласия по поводу снижения нештрафуемого лимита. Категорически против такого нововведения выступили, в частности, в Госдуме.

«В городах мы можем пойти на снижение порога превышения скоростного режима до 10 километров в час, а на трассах порог в 20 километров в час мы трогать не дадим», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству единоросс Вячеслав Лысаков. По его словам, это не только его личная позиция, но и мнение всей фракции.