Минтранс разработал меры для помощи авиакомпаниям
Минтранс подготовил меры нивелирования последствий санкций для авиакомпаний
Минтранс разработал меры по нивелированию последствий санкций для российских авиакомпаний. Проект постановления опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
«В целях нивелирования последствий ограничительных мер (санкций) в отношении гражданской авиации РФ правительство Российской Федерации постановляет <...> приостановить до 1 сентября 2022 года проведение плановых, внеплановых проверочных мероприятий в отношении организаций гражданской авиации», — сказано в проекте.
Также в документе предлагается упростить и ускорить процедуру государственной регистрации прав на гражданские самолеты. Срок хотят уменьшить с месяца до 10 дней. Еще Минтранс предложил сократить период предоставления других госуслуг в сфере авиации. Если постановление одобрят, то список организаций, которым разрешается заниматься техобслуживанием и ремонтом самолетов, расширят.
Ранее авиакомпания «Победа» объявила о приостановке международных рейсов с 8 марта. Перевозчик уточнил, что воспользовался рекомендацией Росавиации.