Транспорт 14 августа 2023, 16:20 Минтранс разъяснил идею об отмене дублирования информации в метро на английском языке Минтранс опроверг предложение об отмене дублирования в метро данных на английском языке РИА «Новости»

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Минтранс России не выдвигал предложений отменить дополнительный перевод на английский язык схем и указателей в метро и других видах транспорта. С таким заявлением выступили в пресс-службе ведомства, сообщил ТАСС.

«Проект приказа Минтранса не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке», — пояснили представители министерства.

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Они обратили внимание, что регионы, наоборот, избавляют от необходимости дублирования на иностранным языке сведений в тех случаях, когда в этом нет никакой необходимости.

Требования к информированию на втором языке на канатной дороге, монорельсе, в метро изначально ввели из-за проведения в России ЧМ-2018, напомнили в ведомстве.

Ранее появились новости о том, что Минтранс выступил за отмену дублирования надписей в метрополитене и других внеуличных видах транспорта на английском.