Транспорт 24 апреля 2023, 06:16 Минтранс проверит маршруты сельских автобусов Премьер-министр Мишустин поручил проанализировать работу общественного транспорта в селах Unsplash

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Проверить, улучшить и поддержать работу общественного транспорта в сельской местности поручил Минтрансу и другим заинтересованным ведомствам премьер-министр России Михаил Мишустин. Его поручения по итогам ежегодного отчета правительства с Госдуме опубликовали на сайте кабмина.

Он отметил, что это важно для повышения доступности сельчанам социальных объектов. Минтранс вместе с другими федеральными и региональными ведомствами к 1 сентября проанализируют маршруты общественного транспорта, а после ревизии подготовят предложения по их развитию.

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Михаил Мишустин поручил также к 1 октября проработать субсидии, льготы и компенсации, которые помогут в развитии пригородного и междугороднего транспорта на селе. Эту задачу премьер-министр возложил на Минтранс, органы региональной власти и местного самоуправления.

Кроме того, по итогам отчета кабмина он поручил подготовить поправки в законодательство о наделении муниципалитетов правом на разработку мер соцподдержки семей военнослужащих, внести предложения по повышению популярности программ по инженерно-техническим специальностям в вузах, а также по увеличению количества бюджетных мест в колледжах и вузах на самые востребованные медицинские специальности.

Премьер-министр выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства 23 марта. Доклад продолжался более четырех часов.