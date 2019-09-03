Минтранс признал ремонт трассы М-7 невозможным

«Частичной реконструкции быть не может. Реконструкция М-7 обойдется в 449 миллиардов рублей бюджетных денег, а строительство новой автодороги стоит 313 миллиардов бюджетных денег плюс 216 миллиардов небюджетных денег», — заявил представитель ведомства журналистам.

Алафинов добавил, что в случае ремонта мегатрассы, на государственный бюджет лягут дополнительные траты за ее содержание.

По словам замминистра, строительство нового шоссе будет стоить дешевле. Более того, сбор платы за проезд по автодороге позволит возвращать инвестиции и содержать трассу.

Ранее в августе газета «Ведомости» сообщила, что российские власти собираются вместо новой трассы из столицы в Казань достроить ее до Владимира. Далее, по плану Минэкономразвития, необходимо точечно реконструировать трассу М-7.