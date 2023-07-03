Транспорт 03 июля 2023, 09:00 Минтранс предупредил, что пробка на Крымском мосту с Кубани растянулась на 5 часов Министр Лукашенко: 5 часов придется простоять в пробке на Крымском мосту по пути с Кубани РИА «Новости»

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Людям, которые хотят попасть в Крым на машине, надо отстоять не менее пяти часов в пробке на Крымском мосту. Об этом сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым: по состоянию на 07:00 — пробка восемь километров, время ожидания — до пяти часов», — написал он.

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По его словам, тем, кто едет из Крыма в Краснодарский край, нужно будет отстоять в полуторакилометровой пробке около 40 минут.

Большая пробка при подъезде к Крымском мосту образовалась еще 1 июля. Водителям, вынужденным там стоять часами, стали раздавать бесплатную воду. Кроме того, на пунктах контроля увеличили число сотрудников для досмотра автомобилей.