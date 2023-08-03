Транспорт 03 августа 2023, 16:19 Минтранс предложил внести в ПДД новое правило о средней скорости движения Минтранс предложил внести в ПДД правило о непревышении средней скорости движения

Читать 360tv в

Министерство транспорта России выступило с идеей дополнить ПДД правилом о том, что водитель не должен превышать среднюю скорость движения. Об этом сообщила пресс-службе ведомства, написал ТАСС.

«Минтранс России предлагает ввести в ПДД определение „средняя скорость движения транспортного средства“, а также дополнить правила обязанностью не превышать в том числе и среднюю скорость движения», — заявили в Минтрансе.

Реклама

В ведомстве добавили, что превышение скорости — одно из наиболее частых нарушений правил дорожного движения. По мнению представителей ведомства, введение понятия средней скорости даст возможность уточнить требования к размещению камер фотовидеофиксации.

Министерство предположило, что контроль за превышением средней скорости даст стимул участникам движения соблюдать скоростной режим. «360» узнал у автоэкспертов, поможет ли новая инициатива улучшить ситуацию на дорогах.