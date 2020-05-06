Минтранс предложил снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В частности, министерство предлагает обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки до 2030 года. Сейчас налог не взимается при перелетах в обход Москвы. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта считает, что эта мера позволит авиакомпаниям ежегодно экономить порядка 36 миллиардов рублей.

Кроме того, экипажам воздушных судов хотят вдвое снизить страховые взносы по обязательному пенсионному и обязательному медстрахованию. Для аэропортов общую ставку страховых взносов могут уменьшить с 30% до 7,6%.

Также Минтранс решил отменить транспортный налог для компаний, предоставляющих самолеты в лизинг.

Автомобильных перевозчиков (грузовых и пассажирских) предлагается освободить от транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Регионам также рекомендуют не взимать в текущем году арендную плату с автовокзалов и владельцев транспортных компаний.

Помимо этого министерство хочет отменить утильсбор за новые автобусы и грузовики класса «Евро-6» и субсидировать проценты по кредитам владельцам автобусов.