Минтранс предложил поднять цены на платных автодорогах

Минтранс РФ хочет поднять сумму по максимальному тарифу за проезд по платным автодорогам и искусственным сооружениям на 40-70%. Таким способом в министерстве хотят быстрее окупить проекты строительной компании «Автодор». Постановление с такими положениями опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте описаны новые тарифные планы и максимально допустимая стоимость проезда на трассах, отчитывающихся «Автодору». Новое постановление отменяет предыдущее, выпущенное в 2016 году.

«Указанным постановлением (N47 — ИФ) максимальный размер платы установлен на уровне трех рублей за один километр платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 рубля за один километр в ценах 2021 года. Таким образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет — 3,65×35,5% = пять рублей за один километр в ценах 2021 года», — пояснили в Минтрансе принцип нового расчета цены за проезд, уточнив, что в Европе при учете покупательской способности населения она выше на 35,5%.

Такие размеры оплаты в случае согласования проекта будут установлены по-разному для участков дороги, которые реконструировал или с нуля строил «Автодор». Так, проезд по отремонтированным «Автодором» федеральным трассам будет стоить не три, а пять рублей за километр, по искусственным сооружениям — 29 рублей за километр (вместо 21 рубля) для легковых автомобилей. Для грузовиков и автобусов цены будут выше.

Построенные с нуля трассы будут стоить больше — восемь рублей за километр для легковых автомобилей и 25 рублей для тяжелого транспорта.