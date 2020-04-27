Минтранс предложил материально поддержать всю транспортную отрасль

Министерство транспорта предложило государству помочь всей отрасли, а не только авиа и автотранспорту, признанным самыми пострадавшими от COVID-19 сферами. Речь идет также о поддержке железных дорог, транспортного строительства, а также морского и речного транспорта.

Как стало известно газете «Коммерсант», глава Минтранса Евгений Дитрих в письме предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину оказать меры поддержки на миллиарды рублей.

Пассажиры за последнюю декаду марта сдали билетов на 4,3 миллиарда рублей. Если ситуация не выправится, в ближайшие три месяца транспортники потеряют 25 миллионов пассажиров и перевозки к июню упадут на 80%. Снижение пассажиропотока уже составило 93%. На 39% снизились продажи билетов на дальнем следовании железнодорожного транспорта. Убытки по итогам грузовых перевозок могут достичь 131,5 миллиарда рублей. Пассажиропоток на автовокзалах снизился на 50-95%, речной транспорт может весной вообще не выйти в навигацию.

Поэтому Евгений Дитрих предложил отсрочить для всех транспортных компаний уплату страховых взносов, отложить на полгода уплату НДС, ввести шестимесячный мораторий на обслуживание кредитов, и предоставить заемные средства системообразующим компаниям.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил изданию, что задуман «очень масштабный, а где-то революционный» комплекс мер. Но в случае с авиаперевозками, которые практически полностью прекратились, он выглядит недостаточным. По автотранспорту меры, по его мнению, не доработаны.

Жители Подмосковья в условиях режима самоизоляции практически прекратили поездки на автотранспорте. Пассажиропоток на автобусах с начала марта снизился на 83%.