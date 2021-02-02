Минтранс пересмотрит требования к фото автомобилей в ходе ТО

Норма, вступающая в силу с 1 марта, предполагала, что снимки должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям». Из-за плотной застройки вокруг пунктов ТО происходит экранирование спутникового сигнала, уточнили в Минтрансе, в связи с этим погрешность может увеличиваться.

«Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения», — рассказали изданию в министерстве. Также Минтранс намерен внести изменения в требования к «производственно-технической базе» пунктов техосмотра, поскольку для соблюдения этих правил необходимы вложения в переоборудование помещений.

Поэтому будет приниматься новый приказ. Его ориентировочный срок вступления в силу — 1 сентября 2021 года.

Изменения в правила прохождения ТО начнутся уже с 1 марта. С этой даты будут аннулироваться диагностические карты технического осмотра машин. Это будет касаться документов на те автомобили, которые на самом деле не проходили техосмотр. Автомобилистов будут лишать карт, если они не прошли ТО или машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Соответствующую отметку будут ставить в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО).