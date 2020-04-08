Минтранс обнародовал график вывоза россиян из-за рубежа

Рабочая группа Минтранса РФ составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа. Он рассчитан на ближайшие дни. В частности, сограждан отправят рейсами из Гоа, Нью-Йорка, Токио, Мале и некоторых других городов.

Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ведомства. Рейсы из Мале и Нью-Йорка запланированы на 8 апреля. Через два дня, 10 апреля, россиян вывезут в Москву и Санкт-Петербург из Таиланда и Ларнака. На то же число назначены вылеты из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также из Токио во Владивосток. 11 апреля может быть продлен вывоз россиян из Бангкока

«Планируется рейс „Аэрофлота“ в Москву и Санкт-Петербург. Возможен рейс Анталия-Москва. Авиакомпания „Уральские авиалинии“ может доставить россиян в Красноярск, Казань и Уфу. Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены рейсы „Аэрофлота“ из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву», — сообщили агентству в пресс-службе Минтранса.

Ведомство сообщило, что россияне, которые хотят вернуться домой по билетам отечественных авиакомпаний будут вывезены бесплатно. Те, кто купил билеты иностранных перевозчиков, должны заплатить 200-400 евро.