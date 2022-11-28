Транспорт 28 ноября 2022, 20:35 Минтранс не оставил надежд построить высокоскоростную магистраль Москва — Казань Замглавы Минтранса Иванов: у ведомства есть планы по строительству ВСМ Москва — Казань РИА «Новости»

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Министерство транспорта РФ заявило о планах по открытию новых направлений высокоскоростного железнодорожного сообщения. Как сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов, в первую очередь соединят таким транспортом Москву с Санкт-Петербургом, Казанью и Владимиром. Его слова привел ТАСС.

«Мы смотрим. Москва — Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития — это Москва, Владимир, Казань», — сказал Иванов.

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Он добавил, что в министерстве также рассматривают проект скоростной железнодорожной магистрали между Москвой, Краснодаром и Адлером.

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Строительство ВСМ Москва — Казань было отложено в 2020 году из-за высокой стоимости. В 2019 году подсчитывали, что магистраль обойдется в 600 миллиардов рублей. Ожидалось, что 200 миллиардов из них предоставят частные инвесторы и еще 400 миллиардов выделят РЖД и бюджет.

Ранее сообщалось, что «Автодор» планирует построить новую платную автотрассу длиной в 150 километров от Горячего Ключа до аэропорта Адлер. Четырехполосная дорога с разрешенной скоростью 100 километров в час должна сократить время в пути от Горячего Ключа до Сочи с семи до двух часов.