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    12 октября 2021, 18:44

    Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21

    Замминистра транспорта Игорь Чалик: лайнер МС-21 пройдет сертификацию в конце года

    Антон Ишбульдин

    Министерство транспорта России анонсировало сертификацию отечественного пассажирского самолета МС-21. Ведомство сообщило, что получение заключения о соответствии заявленным нормам лайнер должен получить в декабре 2021 года, написал ТАСС.

    Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21

    Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что окончание сертификации самолета запланировано на декабрь 2021 года. С таким заявлением он выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

    МС-21 — пассажирский самолет нового поколения. Воздушные суда должны выпустить в нескольких модификациях, рассчитанных на количество от 150 до 211 пассажиров.

    На открытии МАКС-2021 президент России Владимир Путин заявил, что самолет МС-21 должен в скором времени выйти на трассу. В ходе прошедшего летом авиасалона впервые был продемонстрирован МС-21 с отечественными двигателями.

    Председатель правительства России Михаил Мишустин высоко оценил российский самолет. Глава Кабинета министров сказал, что ничего подобного у конкурентов не будет, отметив, что производство самолета МС-21 является наглядным подтверждением того, что Россия преодолела кризис авиапрома после распада СССР.