Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21

Министерство транспорта России анонсировало сертификацию отечественного пассажирского самолета МС-21. Ведомство сообщило, что получение заключения о соответствии заявленным нормам лайнер должен получить в декабре 2021 года, написал ТАСС.

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что окончание сертификации самолета запланировано на декабрь 2021 года. С таким заявлением он выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

МС-21 — пассажирский самолет нового поколения. Воздушные суда должны выпустить в нескольких модификациях, рассчитанных на количество от 150 до 211 пассажиров.

На открытии МАКС-2021 президент России Владимир Путин заявил, что самолет МС-21 должен в скором времени выйти на трассу. В ходе прошедшего летом авиасалона впервые был продемонстрирован МС-21 с отечественными двигателями.

Председатель правительства России Михаил Мишустин высоко оценил российский самолет. Глава Кабинета министров сказал, что ничего подобного у конкурентов не будет, отметив, что производство самолета МС-21 является наглядным подтверждением того, что Россия преодолела кризис авиапрома после распада СССР.