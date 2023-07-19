Транспорт 19 июля 2023, 08:31 Минтранс Крыма сообщил о штатной работе паромной переправы Глава Минтранса Крыма Лукашенко: паромная переправа и ж/д-сообщение работают штатно РИА «Новости»

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Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму, где после пожара на полигоне временно перекрыли трассу «Таврида», работают в штатном режиме, написал в своем Telegram-канале глава Минтранса республики Николай Лукашенко. Он добавил, что в прежнем расписании функционируют и пункты пропуска.

«Пункты пропуска „Армянск“, „Джанкой“ и „Перекоп“ работают в обычном режиме», — отметил министр транспорта республики.

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По его словам, движение автомобилей по Крымскому мосту организовали в реверсивном режиме.

Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе. В связи с этим власти временно перекрыли движение по федеральной трассе «Таврида». Автомобилистов призвали следовать по пути объезда — через Старый Крым и Первомайское, после которого возвращаться на дорогу уже за Феодосией.

Глава республики сообщил, что из-за ЧП жителей четырех сел возле горящего полигона отселят примерно на сутки. В Telegram-канале правительства Крыма уточнили, что переместят около 2225 человек.