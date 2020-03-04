Минтранс хочет создать около 5 тысяч новых авиамаршрутов

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал о планах Минтранса ввести почти пять тысяч новых региональных авиамаршрутов. Ведомство предложит включить маршруты в новую программу транспортных связок между регионами.

«4825 маршрутов мы включили в новую программу, которые должны стать основой региональной связности России, и сейчас мы к этим региональным маршрутам подвязываем маршруты местных перевозок», — сказал он.

В эфире Первого канала министр продемонстрировал презентацию, согласно которой, в ближайшее время могут запустить первые новые маршруты: из Санкт-Петербурга в Хибины (Мурманская область), из Хабаровска — в Оху и Ноглики (оба — Сахалин), из Улан-Удэ — во Владивосток и Новосибирск, а из Читы — в Хабаровск и Иркутск.

Также в программе Дитрих отметил, что больше половины российских автобусных пассажирских перевозчиков не получили лицензию, которая вступила в силу с 1 июля 2019 года. Менее половины из 896 тысяч автобусов с государственным регистрационным знаком включены в реестр.

Ранее Минтранс начал разработку поправок в КоАП о штрафах за парковку во дворах машин юрлиц и предпринимателей. Водителей грузовиков и таксистов будут штрафовать.