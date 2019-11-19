Минтранс готов пересмотреть правила провоза животных из-за толстого кота

По словам чиновника, «установить единую норму — это только создать дополнительные проблемы пассажирам». Поэтому Минтранс устанавливает «некие единые общие требования», а каждая авиакомпания их конкретизирует в зависимости от своих возможностей.

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«Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно», — представил Юрчик позицию министерства.

По словам замминистра, в ведомстве «сначала посмотрят», есть ли необходимость менять правила провоза животных, после чего подготовят «какие-то предложения».

Среди возможных вариантов решения проблемы Юрчик назвал возможность доплаты за перевес питомца.

Ранее в Госдуме и Общероссийском объединении пассажиров предложили Минтрансу ввести единые нормы перевозки домашних животных в самолетах.

Резонанс вызвала история, которую рассказал пассажир Михаил Галин. Он сообщил, что его кота не пустили на борт, так как тот с переноской весил больше восьми килограммов. Пассажир подменил кота на время взвешивания, после чего прошел в салон со своим питомцем. Галин опубликовал фотографии, как путешествует с котом первым классом.