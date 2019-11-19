  • Минтранс готов пересмотреть правила провоза животных из-за толстого кота

    19 ноября 2019, 21:03

    Кирилл Фролов

    Минтранс России изучает ситуацию с провозом крупного кота на борту самолета, из-за которой хозяина животного лишили бонусных миль. Ведомство постарается найти решение, которое не повредит ни безопасности полетов, ни питомцам, заявил замминистра транспорта Александр Юрчик, сообщило РИА «Новости».
    Минтранс готов пересмотреть правила провоза животных из-за толстого кота

    По словам чиновника, «установить единую норму — это только создать дополнительные проблемы пассажирам». Поэтому Минтранс устанавливает «некие единые общие требования», а каждая авиакомпания их конкретизирует в зависимости от своих возможностей.

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    «Мы увидели, что существует проблема, возникла проблема, решена она была, может быть, не лучшим образом, хотя признаем, что и пассажир себя вел не совсем корректно», — представил Юрчик позицию министерства.

    По словам замминистра, в ведомстве «сначала посмотрят», есть ли необходимость менять правила провоза животных, после чего подготовят «какие-то предложения».

    Среди возможных вариантов решения проблемы Юрчик назвал возможность доплаты за перевес питомца.

    Ранее в Госдуме и Общероссийском объединении пассажиров предложили Минтрансу ввести единые нормы перевозки домашних животных в самолетах.

    Резонанс вызвала история, которую рассказал пассажир Михаил Галин. Он сообщил, что его кота не пустили на борт, так как тот с переноской весил больше восьми килограммов. Пассажир подменил кота на время взвешивания, после чего прошел в салон со своим питомцем. Галин опубликовал фотографии, как путешествует с котом первым классом.