Минтранс: авиакомпаниям выплатят по 365 рублей за каждого пассажира

Российским авиакомпаниям выплатят субсидии за не перевезенных пассажиров. На каждого из них придется по 365 рублей. Минтранс уже направил проект о выделении 23,4 миллиарда рублей на согласование.

Выплаты перевозчикам сделают за пассажиров, потерянных в отчетном месяце 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщила газета «Ведомости». Предложения профильного министерства правительство уже получило, но ни Минфин, ни Минэкономразвития его не согласовывали.

Предполагается, что благодаря субсидиям авиакомпании компенсируют потерю трафика за февраль — июль 2020 года. Полученные средства перевозчику позволят направить на зарплаты летчикам и бортпроводникам, ими можно будет оплатить счета российских лизинговых компаний и услуги аэропортов.

В пересчете на каждого перевезенного пассажира расходы всех российских авиакомпаний в 2019 году на указанные цели как раз и равнялись 365 рублям. В феврале из-за ситуации с распространением коронавируса начали вводить ограничения.

Сначала запретили рейсы в Китай и Южную Корею (туда продолжил летать только «Аэрофлот»), потом — с середины марта — прекратились полеты в Европу и страны СНГ. К концу первого месяца весны под запрет попали все международные рейсы, а потом рухнул спрос и на полеты внутри страны. Только в марте гражданская авиация потеряла около 28% трафика — порядка 2,5 миллиона человек. За этот месяц перевозчики получат около 900 миллионов.

Чтобы субсидию заплатили, авиакомпания должна все еще осуществлять перевозки. Кроме того, число пилотов и бортпроводников, которые работали на конец 2019 года, в каждом отчетном месяце не должно сократиться более чем на 10%. Деньги планируют выделять равномерно за февраль — июль, по 3,89 миллиарда рублей в месяц.

В пояснительной записке Минтранс указал, что авиакомпании не получат все 23,4 миллиарда рублей. Поддержку, которую предоставят авиаотрасли до конца июля, министерство оценило в 15,5 миллиарда. Пассажирам деньги за отмененные билеты хотят возвращать ваучерами.