Транспорт 15 января 2023, 13:28 Минтранс анонсировал ограничение движения по Крымскому мосту 17 января Минтранс России: движение по Крымскому мосту перекроют 17 января с 13 до 18 часов РИА «Новости»

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Автомобильное движение по Крымскому мосту перекроют 17 января, сообщили в Минтрансе. Там уточнили, что это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ конструкции.

Автомобильную часть моста полностью закроют с 13 до 18 часов по московскому времени 17 января. С 12 часов на подходах к мосту введут ограничения в движении.

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«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — добавили в министерстве транспорта.

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После совершения теракта на Крымском мосту начала работать Керченская паромная переправа. В Минтрансе рассказали, что ее услугами в период с 9 октября по 15 января воспользовались 63 923 пассажира. Паромы перевезли более 47 тысяч единиц автотранспорта и 5365 железнодорожных вагонов. Всего за это время выполнили 1537 рейсов.

Ранее Крымский мосты уже перекрывали для проведения ремонтных работ. Из-за этого пришлось скорректировать расписание автобусов, а автомобилистам заранее выстраивать маршрут. В полноценном режиме движение восстановили 14 января.