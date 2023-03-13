Транспорт 13 марта 2023, 14:49 Минпромторг включил в параллельный импорт автомобили более 10 марок Минпромторг включил в параллельный импорт автомобили Renault, Ford и другие марки РИА «Новости»

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Министерство промышленности и торговли России добавило в список для параллельного импорта машины ряда иностранных марок. В том числе в нем оказались Mazda, Renault, Ford, Peugeot, Opel. Документы направили для утверждения в Министерство юстиции РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

Также в список вошли Kia, Hyundai, Genesis, Citroen, Dacia, Isuzu. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» рассказала агентству, что выступала с инициативой добавить эти автобренды в перечень и увеличить параллельный импорт ранее.

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«Решение будет способствовать сокращению дефицита в масс-сегменте на российском автомобильном рынке», — заявили там.

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Российское правительство в марте 2022-го разрешило прибегать к параллельному импорту, чтобы удовлетворять спрос на востребованные иностранные товары. Уже в мае прошлого года в список для закупок попали такие автомобили, как Nissan, Land Rover, Suzuki, Infiniti, Jeep, Honda, Jaguar и многие другие.