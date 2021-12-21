Минпромторг предложил ограничить наценку для автодилеров до 10%. Как уверил собеседник ТАСС из министерства, цены останутся выгодными для продавцов.

Ограничения коснутся только официальных ретейлеров и только новых автомобилей, но наценка не должна будет «забираться» выше и в периоды очень высокого спроса.

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией „Российские автомобильные дилеры“ (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%», — сказал источник.

Но такие правила не станут разорительными для дилеров. Эксперт рынка объяснил, что норма прибыли для продавцов машин — 5-6%, доход с нового автомобиля — 7-10%. Так что ограничения позволят бизнесу сохранить прибыльную маржу.

К таким мерам, по его словам, пришлось прийти из-за того, что цены на автомобили завышают, продавая их со слишком дорогими дополнительными опциями. Это происходит из-за высокого спроса и дефицита. На его фоне рынок продажи машин, по прогнозам, вырастет еще на 5% в новом году.