Минпромторг поставит 37 самолетов SSJ100 в 2021 году

В 2021 году планируется поставка 37 самолетов Sukhoi Superjet 100. При этом 10 лайнеров могут перейти на следующий год, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«В 2020 году отгружено заказчикам 12 самолетов Sukhoi Superjet, среди основных получателей авиакомпании „Россия“, „Азимут“, Red Wings. В этом году мы должны поставить 37», — рассказал Мантуров «Российской газете».

Министр добавил, что из этого количества поставку 10 самолетов могут перевести на январь–февраль 2022 года. Осенью 2020-го Мантуров сообщал, что Россия может снова поставлять самолеты SSJ100 на экспорт только после насыщения внутреннего рынка. Это произойдет не раньше 2022 года, если учитывать нынешний график производства, где прописано 22-23 лайнера в год.

Минпромторг России ранее подготовил правила предоставления бюджетных субсидий. Они предусматривают лизинговые платежи за полеты на Sukhoi Superjet 100. Час на этом лайнере будет стоить 37,5 тысячи рублей. Эксперты считают, что такое решение поможет решить проблему со сбытом самолетов.

Sukhoi Superjet 100 разработали специалисты компании «Гражданские самолеты Сухого». Первый полет состоялся в мае 2008 года.