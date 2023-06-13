Транспорт 13 июня 2023, 11:26 Минпромторг пообещал поддержать возрождение автомобилей «Ока» Министр Мантуров: Минпромторг оперативно поддержит возобновление производства машин «Ока» РИА «Новости»

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Государство поддержит возобновление производства автомобилей «Ока», если кто-нибудь выступит с таким проектом. Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сказал об этом в интервью РИА «Новости» перед открытием ПМЭФ-2023.

«Мы будем всячески поддерживать коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями. Мы готовы это рассмотреть оперативно и оказать меры поддержки», — сказал он.

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Первой ласточкой, по его словам, в дополнение к Lada станет «Москвич», третьей — «Волга», которую, по словам Дениса Мантурова, запустят в следующем году. Он сказал, что спрашивал людей об их отношении к возрождению советских автомобилей. По словам министра, все реагировали по-разному, но большинство ностальгировали и испытывали теплые чувства к этим маркам.

Выпуск малолитражного автомобиля «Ока» в Набережных Челнах остановили в 2006 году, в Серпухове и на «АвтоВАЗе» — через два года.

Горьковский автомобильный завод возобновит производство машин «Волга», когда найдет нового технологического партнера. Их сборку остановили в 2004 году.