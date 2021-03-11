Минпромторг показал прототип электромотоцикла Aurus

В Минпромторге рассказали о создании нового электрического мотоцикла из семейства Aurus. Ведомство показало кадры первого прототипа.

На странице пресс-службы в Instagram отметили, что идея создать отечественный электрический мотоцикл давно витала в воздухе. После успешной разработки автомобилей Aurus было принято решение о начале работ по мотоциклетному направлению. Разработанная платформа предполагает возможность создания нескольких моделей мотоциклов. Одни подойдут для сотрудников МВД и МЧС, а другие — для свободной продажи.

«Специалисты ФГУП „НАМИ“ по поручению Минпромторга провели комплекс работ, результатом которых стал прототип электрического мотоцикла специального назначения», — привело ведомство слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Он отметил, что мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России. Электрический энергосиловой комплекс транспорта вырабатывает пиковую мощность 140 киловатт. Это позволит мотоциклу быть плавным и бесшумным. Динамика разгона мотоцикла за 3,7 секунды составляет от 0 до 100 километров в час. Внешний вид новинки выполнен в стиле бренда AurusRussia.

В конце февраля Денис Мантуров сообщил, что удлиненный седан Aurus сертифицируют в ближайшее время. Машина поступит на рынок Ближнего Востока.