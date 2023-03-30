Транспорт 30 марта 2023, 12:12 Минпромторг определил категории россиян для льготных автокредитов Минпромторг сохранил льготные автокредиты для медиков, учителей и участников СВО РИА «Новости»

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Программа льготного автокредитования в 2023 году сохранится для медиков, работников сферы образования и участников специальной военной операции, а также их семей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

Льгота предусматривается только при покупке отечественных автомобилей, стоимость которых не превышает два миллиона рублей.

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«Программа льготного автокредитования <...> продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — уточнили в министерстве.

Взявшие льготный кредит на покупку транспортного средства оплачивают первоначальный взнос в размере 20% от полной стоимости машины. Для жителей регионов Дальнего Востока эта сумма составляет 25%.

Для россиян, которые не входят в число медиков, педагогов или участников СВО, льгота предусмотрена при покупке электромобилей отечественного производства. Размер скидки при кредитовании составит 25%, но не более 625 тысяч рублей.

Оформить льготный заем на покупку автомобиля по государственной программе можно в ВТБ, Драйв клик банке, Совкомбанке, Росбанке, Газпромбанке, банке «Открытие», Генбанке, Российском национальном коммерческом банке, Кредит Европа банке, Быстробанке, ОТП Банке и РН Банке.