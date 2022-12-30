Транспорт 30 декабря 2022, 09:04 Минпромторг анонсировал старт серийного производства лайнера МС-21 в 2025 году Глава Минпромторга Мантуров: серийное производство МС-21 начнется с 2025 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лайнер МС-21 с российским двигателем ПД-14 запустят в серийное производство в 2025 году. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — заявил он.

Реклама

Ранее модифицированный лайнер серии МС-21 получил документированное одобрение на запуск в производство от Росавиации. У этого самолета заменили крыло и двигатель — с импортных на российские. Проверка от Росавиации подтвердила успешную замену этих ключевых элементов.

Реклама

Также будущее этих модифицированных лайнеров оценил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, первым покупателем самолетов серии МС-21 с российскими крылом и двигателем может стать авиакомпания «Россия». Ей хотят поставить партию из шести самолетов уже в конце 2024 года.