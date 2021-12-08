Стало известно, сколько будет стоит новый автомобиль Mini в России

Весной 2022 года в продажу поступит электрическая модель Cooper SE фирмы Mini. Стоимость автомобиля будет начинаться от 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт марки.

Производство автомобилей в России начнется в марте следующего года. Однако стоимость может варьироваться в случае увеличения ввозных пошлин и сборов в РФ для электромобилей.

Mini Cooper SE будет обладать 184-сильным электромотором. Объем батареи составляет 32,6 кВт⋅ч. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 7,3 секунды.