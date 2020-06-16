MINI обновил кроссовер Countryman

По данным издания, модель оснащена полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 136 «лошадок» и 150-сильным дизельным движком объемом в два литра. Новинка получила новые светодиодные фары, видоизмененную радиаторную решетку, а также цифровую приборную панель и двухлитровый силовой агрегат с отдачей 178 л. с. Цена авто пока неизвестна.