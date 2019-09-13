Минфин предрек удешевление ОСАГО

После внедрения новой системы тарификации страховки цена на полис ОСАГО для аккуратных водителей может снизиться в три-четыре раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«Например, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей», — уточнил Моисеев. Его слова привела «Российская газета».

Замминистра уточнил что речь идет о тех, кто соблюдает правила дорожного движения, не создает угрозы для других участников движения и не попадает в аварии.

Правительство одобрило изменения в тарифе ОСАГО Подробнее

Как добавили в Российском союзе автостраховщиков, самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей. С самыми высокими тарифами столкнутся злостные нарушители ПДД и водители с опасной манерой вождения, объяснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Правительство России ранее одобрило внесение изменений в тарифы ОСАГО. Соответствующий законопроект уже этой осенью рассмотрят в Государственной думе.