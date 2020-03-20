Минэнерго не нашло причин для повышения цен на бензин

Участники заседания отметили, что ситуация с обеспечением топливом стабильная. Автозаправочные станции и аэропорты обеспечены сырьем в полном объеме, запасы регионов превышают нормативный показатель.

Общероссийские запасы дизельного топлива составляют 2,6 миллиона тонн, запасы бензина — 1,7 миллиона тонн. Эти объемы позволят обеспечить спрос всех видов транспорта, включая сельскохозяйственный, который скоро приступит к посевной.

В прошлом году все цены за год выросли только на 3%, что находится в рамках инфляции. В марте этого года бензин Аи-95 подорожал на 2% — до 46 рублей за литр, бензин Аи-92 — до 43 рублей 10 копеек. Все эти показатели также ниже годовой инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после падения стоимости нефти на мировых рынках цены на бензин в России не уменьшились. Он обратил на это внимание членов правительства. По словам российского лидера, в прошлом году цена дизельного топлива выросла, но не вышла за пределы инфляции.

Но рост цены за литр 92-го бензина составил 10,44%. При этом инфляция составила только 3%. По словам Владимира Путина, такая цена на бензин была бы понятна, если бы за баррель нефти давали бы 70 долларов.