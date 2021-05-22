Минэнерго дало рекомендации нефтяникам, чтобы исключить дефицит бензина

Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям нарастить поставки бензина на биржу из-за сезонного увеличения спроса. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин.

В министерстве прогнозируют, что биржевые цены на топливо стабилизируются после завершения периода повышенного спроса. Запрет на экспорт бензина в ведомстве сочли крайней мерой.

Сорокин отметил, что спрос на бензин растет ежегодно в летний сезон, и Минэнерго рекомендует увеличить поставки топлива в мае — начале июня.

Ранее Российский топливный союз, объединяющий розничных трейдеров, направил письмо вице-премьеру Александру Новаку. Представители отрасли предупредили: в сезон отпусков произойдет рост потребления бензина, что может привести к его дефициту. В первую очередь это касается марки АИ-95.

Закрытые границы и меры по стимулированию развития внутреннего туризма ведут к еще большему увеличению спроса, подчеркнули авторы письма.

С середины декабря биржевые цены на АИ-95 поднялись на 27,5%, стоимость АИ-92 выросла на 20,8%.