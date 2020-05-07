Милонов увидел в каршеринге «лютую угрозу всему живому»

Политик признался в болезненном отношении к сервису. «Поэтому не знаю, может быть, сейчас есть способ вообще пересмотреть наше отношение к каршерингу», — заявил Милонов.

По его мнению, этот вид краткосрочной аренды автомобиля существует в России в «беспредельном формате». По этой причине депутат считает каршеринг лютой угрозой всему живому. Политик объяснил свою точку зрения: сервисом пользуются в основном «неумехи», которые чаще попадают в ДТП, чем «нормальные машины с нормальными водителями».

Помимо этого политик высказался по поводу того, что после снятия режима самоизоляции в первую очередь нужно будет открыть магазины. «Многие из них маленькие и сильно страдают», — отметил Милонов. Хотя в то же время депутат признает, что из-за вируса онлайн-магазины стали привычными для россиян.