Милонов раскритиковал идею лишать прав за три нарушения ПДД

«У меня двойственное отношение к этому предложению. То, что у нас обеспечивается автоматическая фиксация значительной части нарушений, уже само по себе серьезно снижает аварийность на дорогах», — передает его слова РИА ФАН.

Он отметил, что не всегда превышение скорости является причиной чьей-то травмы. И отбирать права основываясь только на этом факте Милонов считает неразумным.

«Другое дело, если нарушение несет серьезный риск для жизни и здоровья граждан, <…>. Что же получается — если ты три раза превысил скорость, тебя уже за это оштрафовали, — еще и права за это отнимать?! Это никуда не годится, это, <...>, несоразмерное наказание», — подчеркнул депутат.

По его мнению, достаточно ввести на дорогах повсеместную фиксацию всех нарушений и тогда происшествий станет меньше. Милонов также добавил, что лично заметил снижение количества лихачей на дорогах. Однако он не отрицает, что повышать культуру вождения нужно в том числе и штрафами.

Ранее в СМИ появилась информация, что если в течение года водитель превысил скорость, выехал на красный свет и сел за руль в нетрезвом виде, его могут лишить прав. Будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений.