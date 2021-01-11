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    11 января 2021, 14:02

    Милонов раскритиковал идею лишать прав за три нарушения ПДД

    Анастасия Калинина

    Депутат Госдумы Виталий Милонов считает ненужным намерение Минюста ввести в новый проект КоАП лишение прав за три грубых нарушения. Он считает, что неоправданная строгость может вызвать гнев автолюбителей.
    Милонов раскритиковал идею лишать прав за три нарушения ПДД

    «У меня двойственное отношение к этому предложению. То, что у нас обеспечивается автоматическая фиксация значительной части нарушений, уже само по себе серьезно снижает аварийность на дорогах», — передает его слова РИА ФАН.

    Он отметил, что не всегда превышение скорости является причиной чьей-то травмы. И отбирать права основываясь только на этом факте Милонов считает неразумным.

    «Другое дело, если нарушение несет серьезный риск для жизни и здоровья граждан, <…>. Что же получается — если ты три раза превысил скорость, тебя уже за это оштрафовали, — еще и права за это отнимать?! Это никуда не годится, это, <...>, несоразмерное наказание», — подчеркнул депутат.

    По его мнению, достаточно ввести на дорогах повсеместную фиксацию всех нарушений и тогда происшествий станет меньше. Милонов также добавил, что лично заметил снижение количества лихачей на дорогах. Однако он не отрицает, что повышать культуру вождения нужно в том числе и штрафами.

    Ранее в СМИ появилась информация, что если в течение года водитель превысил скорость, выехал на красный свет и сел за руль в нетрезвом виде, его могут лишить прав. Будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений.