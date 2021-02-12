Милонов предложил разрешить многодетным семьям занимать парковки инвалидов

Многодетным семьям, мамам с детьми до пяти лет и беременным женщинам нужно разрешить занимать парковочные места для инвалидов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Свои предложения он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщило РИА «Новости». Одновременно Милонов предлагает ужесточить административное наказание «за неправомерную парковку автомобиля» на местах, отведенных инвалидам.

Наказание, по мысли Милонова, не должно включать в себя лишение водительских прав.

Парламентарий сообщил, что получает большое количество жалоб из-за того, что места парковки для инвалидов у торговых центров и общественных учреждений зачастую заняты людьми без инвалидности. Эти водители нарушают права людей с ограничениями и их семей на доступную среду.

Милонов отметил, что ГИБДД не может следить за каждой общественной парковкой и наказывать нарушителей. При этом существующая сумма штрафа за парковку на местах для инвалидов не всегда является сдерживающим фактором.