Милонов предложил наказывать автомобилистов за чрезмерное использование «аварийки»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать тех, кто провоцирует пробки на дорогах. В числе будущих нарушителей водители, злоупотребляющие «аварийкой», промоутеры и велосипедисты.

Милонов обратился со своими предложениями к главе ГИБДД Михаилу Черникову. Копия обращения есть в распоряжении РИА «Новости».

В письме Милонов отметил, что ситуация на российских дорогах усложнилась. По мнению депутата, это связано с ростом сервисов и услуг, которые использует в работе автотранспорт.

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на „аварийке“, паркуются в два, три, а то и в четыре ряда — снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума», — отметил Милонов.

Депутат также выразил беспокойство из-за новой практики несанкционированного перекрытия дорог, когда музыканты, промоутеры, члены автоклубов или велосипедисты могут останавливать движение, причем совершенно безнаказанно. В качестве примера он рассказал, что недавно начинающий музыкант ради съемок клипа перекрыл движение по Садовому кольцу на час. Милонов попросил продумать отдельные санкции для таких нарушителей.