Миллионы мимо бюджета. Зачем продавать «красивые номера» через Госуслуги
По словам Моржаретто, спрос на такие номера есть по всему миру: в Эмиратах они распределяются с помощью аукциона, в странах Европы они стоят дороже, а в Америке продается каждый знак.
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«Есть многочисленные процедуры, ничего придумывать не надо, можно взять готовый опыт. Но почему-то у нас уже более 10 лет продолжаются бессмысленные споры, хотя по этому поводу есть поручение президента, и даже не одно. Бессмысленные споры о том, что, если мы введем эту процедуру, будет коррупция. Пока не введут эту процедуру, коррупция однозначно будет. Может быть, она в какой-то степени будет и потом, но при этом надо понимать, что сейчас эти деньги уходят мимо бюджета по каким-то совершенно левым схемам», — объяснил «360» Моржаретто.
По его словам, стоимость «красивых номеров» в России может доходить до миллиона рублей, но бюджет «не хочет эти деньги брать».
В то же время Моржаретто выразил надежду, что в России приобретение «красивого номера» будет не просто приведено в порядок, но и станет удобным.
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«Я надеюсь, что будет принята какая-то практика, по которой, если мне не нравится обычный номер, а нравится „красивый“, то я смогу, заплатив больше, его получить. Нужно сделать эту процедуру максимально простой и прозрачной, чтобы было понятно, сколько стоит какой номер. Не хочешь — компьютер тебе выдал случайный номер. Я всю жизнь езжу с обычными номерами и никогда по этому поводу не комплексовал», — заключил эксперт.
Во вторник СМИ узнали, что МВД и Минэкономразвития договорились о порядке распределения номеров. Они будут реализовываться через портал Госуслуг. Водитель сможет выбирать госзнак из базы «красивых номеров», что будет стоить около 300 тысяч рублей, а также подбирать цифры и буквы под себя. Если номера нет в базе красивых, то выбрать тот, который человеку просто нравится, будет стоить около 15 тысяч рублей. Регионам также планируют дать права наделять отдельные серии номеров повышающими коэффициентами.