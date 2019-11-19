Миллионы мимо бюджета. Зачем продавать «красивые номера» через Госуслуги

В России сохранится коррупция, пока не будет введена понятная практика по выдаче так называемых «красивых номеров». Об этом «360» сказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По словам Моржаретто, спрос на такие номера есть по всему миру: в Эмиратах они распределяются с помощью аукциона, в странах Европы они стоят дороже, а в Америке продается каждый знак.

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«Есть многочисленные процедуры, ничего придумывать не надо, можно взять готовый опыт. Но почему-то у нас уже более 10 лет продолжаются бессмысленные споры, хотя по этому поводу есть поручение президента, и даже не одно. Бессмысленные споры о том, что, если мы введем эту процедуру, будет коррупция. Пока не введут эту процедуру, коррупция однозначно будет. Может быть, она в какой-то степени будет и потом, но при этом надо понимать, что сейчас эти деньги уходят мимо бюджета по каким-то совершенно левым схемам», — объяснил «360» Моржаретто.

По его словам, стоимость «красивых номеров» в России может доходить до миллиона рублей, но бюджет «не хочет эти деньги брать».

В то же время Моржаретто выразил надежду, что в России приобретение «красивого номера» будет не просто приведено в порядок, но и станет удобным.

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«Я надеюсь, что будет принята какая-то практика, по которой, если мне не нравится обычный номер, а нравится „красивый“, то я смогу, заплатив больше, его получить. Нужно сделать эту процедуру максимально простой и прозрачной, чтобы было понятно, сколько стоит какой номер. Не хочешь — компьютер тебе выдал случайный номер. Я всю жизнь езжу с обычными номерами и никогда по этому поводу не комплексовал», — заключил эксперт.

Во вторник СМИ узнали, что МВД и Минэкономразвития договорились о порядке распределения номеров. Они будут реализовываться через портал Госуслуг. Водитель сможет выбирать госзнак из базы «красивых номеров», что будет стоить около 300 тысяч рублей, а также подбирать цифры и буквы под себя. Если номера нет в базе красивых, то выбрать тот, который человеку просто нравится, будет стоить около 15 тысяч рублей. Регионам также планируют дать права наделять отдельные серии номеров повышающими коэффициентами.