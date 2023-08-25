Транспорт 25 августа 2023, 11:51 Миллион квадратных метров асфальта заменили на МКАД в этом году Заммэра Москвы Бирюков: дорожные работы на МКАД выполнили практически на 60% Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполняют замену асфальта на запланированных участках МКАД. Преимущественно работы проводят ночью для того, чтобы избежать создания помех для автомобилей. Готовность дорог составила практически 60%, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха начинаются мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году проводим ремонт 38 участков МКАД общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров», — рассказал он.

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За прошедшие сутки рабочие заменили асфальт на 20 участках. Самыми протяженными стали отрезки с седьмого по 14-й, с 73-го по 81-й и с 90-го по 93-й километр. Всего в этом году обновят более 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Ранее жителям столицы сообщили, что дополнительные пешеходные переходы появятся на улице Шаболовка в Москве.