На разработки по «зеленому» автотранспорту в России выделят миллиард рублей

Минпромторг планирует в 2021 году выделить миллиард рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом — водородным и электрическим автомобилям.

«В настоящее время в целях стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом Минпромторгом России <…> запланировано предоставление российским организациям субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в части компонентов для автомобилей с низким углеродным следом», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Речь идет о разработках в области НИОКР по водородным технологиям и электротранспорту, уточнили в Минпромторге.

Министерство промышленности и торговли пригласило американского предпринимателя Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России.

Спрос на электромобили Tesla в России с запуском официальных продаж будет не таким высоким, как в США или Европе, считает глава агентства «Автостат» Сергей Удалов. Отсутствие субсидий на покупку электромобиля — главный фактор, который сдерживает развитие этого рынка в России, считает аналитик.