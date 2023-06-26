Транспорт 26 июня 2023, 23:31 Микровэн Chevrolet Damas начали продавать на российском рынке

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Микровэн Chevrolet Damas, который производят в Узбекистане, начали продавать на российском рынке. Об этом сообщила «Российская газета».

Машину начали поставлять по параллельному импорту. Ее стоимость начинается от 994 900 рублей, написали «Известия».

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У автомобиля есть бензиновый «атмосферник», объем которого составляет 0,8 литра. Он способен развивать скорость 38 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль обладает механической пятиступенчатой трансмиссией с приводом на заднюю ось.