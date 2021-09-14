Электричку запустят в новый микрорайон Краснодара

Новый микрорайон Краснодара, который появится на окраине города, будет связан с ним железной дорогой и трамвайной линией. Об этом написал «ФедералПресс».

«Существующие железные дороги в связке с линиями скоростного трамвая и другими видами транспорта могут принять огромный пассажиропоток. А также значительно сократить потребность людей в использовании личных автомобилей», — рассказали в администрации региона.

Электричка будет останавливаться на шести станциях. Добраться до конечной из центра города можно будет всего за полчаса.