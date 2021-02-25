Ми-8М экстренно сел недалеко от Ноябрьска

Вертолет Ми-8М совершил вынужденную посадку на площадку в 50 километрах от Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Вертолет направлялся из Тарко-Сале в Сургут 24 февраля. Экипаж принял решение приземлиться из-за повышения температуры главного редуктора. Причины происшествия выясняются. Никто не пострадал, написал сайт «Дни.ру». Ранее вертолет Ми-8 авиакомпании «НорильскАвиа» совершил экстренную посадку на Таймыре из-за технической неисправности. На борту находились около 20 человек. Экипаж сел в тундре в Красноярском крае.