Транспорт 14 августа 2023, 12:23 Международный транспортный саммит пройдет в Москве в августе Дептранс Москвы анонсировал Международный транспортный саммит с 24 по 27 августа РИА «Новости»

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Международный транспортный саммит пройдет в Москве с 24 по 27 августа. На нем представители разных стран обсудят изменения в городской мобильности. Об этом рассказали на сайте столичного дептранса.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на саммите соберутся представители государств мира на уровне мэров городов, министров, руководителей транспортных и технологических компаний. Москву посетят делегации из Европы, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Ближнего Востока и Африки.

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Политики и специалисты обменяются опытом, а также обсудят процессы технологического развития транспортной отрасли.

«Мы гордимся своими инновационными проектами и хотим понятно и интересно рассказать о них. Это электробусы, электрические речные суда, самый надежный в мире Московский метрополитен, Московские центральные диаметры. Уверен, что совместная работа, обмен идеями, опытом и планами на будущее позволят создать в каждом из городов удобную для жителей транспортную систему», — заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее на юге столицы установили три плавучих высокоэкологичных причала для речного электротранспорта. Теперь в Москве их насчитывается четыре.