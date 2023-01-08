Транспорт 08 января 2023, 11:12 Международный аэропорт в Перми возобновил работу ТАСС: международный аэропорт в Перми возобновил работу после ЧП с самолетом Википедия

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Международный аэропорт Большое Савино в Перми вновь возобновил работу в штатном режиме после происшествия с выкатавшимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт с 11:00 по местному времени работает в штатном режиме. Все запланированные рейсы обслуживаются по времени, указанному в онлайн-табло», — подчеркнули в аэропорту.

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Работу аэропорта приостановили после того, как следовавший из Перми в Москву лайнер авиакомпании «Победа» Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетной полосы при начале разбега.

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На место прибыли сотрудники Уральской транспортной прокуратуры, всех пассажиров с самолета эвакуировали. Всего на борту находились 183 пассажира и шесть членов экипажа. Лайнер повреждений не получил.

Пресс-служба перевозчика отмечала, что после осмотра самолета специалисты примут решение, задействовать ли его в перевозке пассажиров в Москву или использовать резервное воздушное судно.