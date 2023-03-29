Транспорт 29 марта 2023, 07:22 Между Волновахой и Мариуполем пустили ежедневные поезда Два ежедневных поезда начали ходить между Волновахой и Мариуполем РИА «Новости»

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Жители Волновахи смогут ездить в Мариуполь и обратно. Между городами запустили два ежедневных поезда, сообщил телеканал «Звезда».

Железнодорожное сообщение в Донецкой Народной Республике постепенно восстанавливают. Пригородные поезда и дрезины восстановления запустили из Волновахи в Мариуполь, пассажиры могут ездить каждый день утром и вечером. Грузовые перевозки тоже возобновили, но в минимальном объеме. Исполняющая обязанности начальника железнодорожного вокзала Мариуполя Вера Саматугина рассказала о большом спросе на билеты.

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Этот маршрут — часть пути от Мариуполя до Донецка длиной 130 километров. За Волновахой, по информации телеканала, железная дорога проходит мимо позиций украинских войск в Угледаре, а подъезды к столице ДНР разрушили. Рабочие восстанавливают пути ежедневно, несмотря на новые прилеты.

В Мариуполе также реконструируют здание аэропорта, который пока используют в военных целях. К 2025 году его отремонтируют, жители смогут летать в другие регионы России и страны.