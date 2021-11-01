Между Салехардом и Лабытнанги запустили вертолеты. Сезон паромов закончился, написало ИА «Север-Пресс».

Вертолеты будут летать по мере накопления пассажиров — должно быть занято не менее 50% воздушного судна на рейс туда-обратно. Это примерно 10-12 человек.

Как только лед станет достаточно толстым, между городами начнут курсировать два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Это должно произойти в течение нескольких дней.