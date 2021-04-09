Между Москвой и Минском начнут курсировать «Ласточки»

Скоростные поезда «Ласточка» в премиальной комплектации начнут курсировать между столицами России и Белоруссии с 30 апреля. Об этом сообщили на сайте РЖД.

Две пары поездов «Ласточка» с сообщением Москва — Минск будут курсировать ежедневно. Они будут отправляться и прибывать в конечные пункты дважды в день по зеркальному расписанию. Первая утренняя «Ласточка» будет отправляться в 06:20, прибытие — в 13:10, по пути будет остановка в Смоленске. Вторая «Ласточка» отправится в 16:00 и прибудет в 22:55, остановки — Вязьма и Смоленск.

Кроме того, уже с 13 апреля увеличится количество других пассажирских поездов между РФ Белоруссией. В расписание вернется поезд № 7/8 Москва — Брест, он будет курсировать через день. Также возобновят движение поезда Белорусской железной дороги № 52/51 Брест — Минск — Санкт-Петербург, № 4/3 Брест — Москва и № 302/301 Минск — Гомель — Адлер. А поезд № 2/1 Минск — Москва, который вернулся в расписание с 8 февраля, со вторника начнет курсировать ежедневно.

В дни проведения ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные «Сапсаны».