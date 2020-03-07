Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начнут ходить поезда

Первый рельсовый автобус по Крымскому мосту отправится уже в эту субботу из Керчи в Анапу. Рейс займет два часа, билет до конечной станции будет стоить 439 рублей.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию-перевозчик «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК), поезда соединят с Крымом Кубань. Они будут ходить три раза в день туда и столько же обратно по пятницам и выходным дням, и два раза в день по будням. Рейс займет два часа, билет до конечной станции будет стоить 439 рублей.

«Такая связь двух регионов повышает мобильность в перемещении. Это касается и трудовой миграции — студенты ездят обучаться в Керчь, так как в Анапе нет таких учебных заведений. У нас есть потребность в перевозке студентов между Керчью и Анапой. То есть это устойчивая связь не только для отдыхающих, но и для тех людей, которые там живут, которые ездят на работу, учебу», — указал министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Как говорят в организации, которая занимается эксплуатацией моста, он готов к постепенному развитию железнодорожного сообщения.

Мост был открыт в конце декабря прошлого года. Первый пассажирский поезд по мосту в Крым выехал из Санкт-Петербурга, а недавно уже начали продаваться билеты и из других городов.