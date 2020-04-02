Метромост через реку соединит станции «Пыхтино» и «Внуково»

Уже в 2022 году откроются новые станции Солнцевской линии метро. «Пыхтино» и «Внуково» планируют соединить метромостом в 460 метров.

Такой протяженный мост позволит поездам проезжать от станции «Пыхтино» до «Внуково» и обратно через реку Ликову. сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство новых станций планируют завершить в 2022-м. Они станут продолжением «желтой» линии подземки, конечная станция которой сейчас — «Рассказовка».

«Пыхтино» будет находиться на территории поселка Внуковского Новомосковского округа, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы. Станция «Внуково» откроется рядом с одноименным аэропортом. Более того, у подземки появится перехватывающая парковка. Когда станция откроется, Внуково станет единственным аэропортом, куда можно будет доехать прямо на метро.

В конце марта в подземке появились станции с названиями «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». С помощью таких приставок метро решило очередной раз напомнить пожилым людям о необходимости оставаться дома во время самоизоляции.